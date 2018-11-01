В Элисте завершены работы по благоустройству дворовых территорий. Так, на детской площадке с мягким резиновым покрытием дома номер 5 седьмого микрорайона установлен игровой комплекс, для удобства жителей поставили скамейки и урны. По периметру поля появилось новое ограждение, оборудовали пандус. Площадку оборудовали пандусами. Увеличена парковочная зона, которая освещается автономными уличными светодиодными фонарями.



Напомним, что благоустройство 10 дворовых территорий было начато летом этого года. В Элисте завершены работы по благоустройству дворовых территорий. Так, на детской площадке с мягким резиновым покрытием дома номер 5 седьмого микрорайона установлен игровой комплекс, для удобства жителей поставили скамейки и урны. По периметру поля появилось новое ограждение, оборудовали пандус. Площадку оборудовали пандусами. Увеличена парковочная зона, которая освещается автономными уличными светодиодными фонарями.Напомним, что благоустройство 10 дворовых территорий было начато летом этого года.



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