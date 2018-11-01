ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:15

В Элисте завершены работы по благоустройству дворовых территорий


В Элисте завершены работы по благоустройству дворовых территорийВ Элисте завершены работы по благоустройству дворовых территорий. Так, на детской площадке с мягким резиновым покрытием дома номер 5 седьмого микрорайона установлен игровой комплекс, для удобства жителей поставили скамейки и урны. По периметру поля появилось новое ограждение, оборудовали пандус. Площадку оборудовали пандусами. Увеличена парковочная зона, которая освещается автономными уличными светодиодными фонарями.

Напомним, что благоустройство 10 дворовых территорий было начато летом этого года.



Другие новости по теме:

  • В Элисте проводится благоустройство дворовых территорий
  • Благоустройство дворовых территорий в Яшалте
  • В Элисте проверили реализацию программы "Комфортная городская среда"
  • Калмыкия стала участницей программы «Формирование комфортной городской среды»
  • Дворовые территории города обретут новый вид
  • В Ики-Буруле начались работы по благоустройству Малого парка
  • В Цаган Амане завершаются работы по благоустройству парковой зоны
  • В элистинских дворах становится комфортнее
  • В Элисте состоялся турнир по футболу среди дворовых команд
  • Ики-Бурул - первый в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34