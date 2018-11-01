Добровольную дактилоскопическую экспертизу прошли 265 жителей Калмыкии

Получить заграничный паспорт нового поколения или упростить поиски пропавшего в регионе поможет добровольная дактилоскопия. Отпечатки пальцев моментально подтверждают личность, даже без документов. При этом информация полностью конфиденциальна.



Оформить заграничный биометрический паспорт нового поколения сегодня можно в Элистинском многофункциональном центре по тем же тарифам, что и в управлении миграционной службы. Дело в том, что в МФЦ за счет республиканского бюджета приобрели портативный комплекс. Сюда уже поступили 15 заявлений от граждан.



В МФЦ можно получить не только новый загранпаспорт, но и визу в страны Шенгенского соглашения, в этом случае тоже необходима дактилоскопическая процедура. В следующем году многофункциональный центр планирует приобрести «криптобиокабину». С помощью этого переносного устройства можно оформить биометрический загранпаспорт в любой точке республики. Голосовой помощник предложит посетителю просканировать отпечатки пальцев, а также сделать фотографию. Вся информация будет автоматически передаваться в центр обработки данных МВД. Кстати, эту процедуру можно пройти в органах внутренних дел. Она займет не более часа.



У человека папиллярные линии, которые образуют сложные узоры, сформированы с рождения, не меняются в течение жизни и не имеют аналога. Потому при дактилоскопической экспертизе погрешности исключены. Обязательную процедуру проходят сотрудники спецслужб и все подозреваемые в преступлениях. Порой в их раскрытии отпечатки пальцев становятся информативней, чем анализ ДНК.



Отпечатки снимают вот таким вот специальным сканером или катают по старинке валиком, на который наносится легко смывающаяся краска. Теперь мои личные данные находятся в базе системы МВД. И на тот случай, если я, например, потеряю паспорт, или не дай Бог, память, то подтвердить свою личность я смогу по отпечатку пальца.



В базе данных информация хранится на бумаге и на электронных носителях. В этом году добровольную дактилоскопическую экспертизу прошли 265 жителей Калмыкии. Получить заграничный паспорт нового поколения или упростить поиски пропавшего в регионе поможет добровольная дактилоскопия. Отпечатки пальцев моментально подтверждают личность, даже без документов. При этом информация полностью конфиденциальна.Оформить заграничный биометрический паспорт нового поколения сегодня можно в Элистинском многофункциональном центре по тем же тарифам, что и в управлении миграционной службы. Дело в том, что в МФЦ за счет республиканского бюджета приобрели портативный комплекс. Сюда уже поступили 15 заявлений от граждан.В МФЦ можно получить не только новый загранпаспорт, но и визу в страны Шенгенского соглашения, в этом случае тоже необходима дактилоскопическая процедура. В следующем году многофункциональный центр планирует приобрести «криптобиокабину». С помощью этого переносного устройства можно оформить биометрический загранпаспорт в любой точке республики. Голосовой помощник предложит посетителю просканировать отпечатки пальцев, а также сделать фотографию. Вся информация будет автоматически передаваться в центр обработки данных МВД. Кстати, эту процедуру можно пройти в органах внутренних дел. Она займет не более часа.У человека папиллярные линии, которые образуют сложные узоры, сформированы с рождения, не меняются в течение жизни и не имеют аналога. Потому при дактилоскопической экспертизе погрешности исключены. Обязательную процедуру проходят сотрудники спецслужб и все подозреваемые в преступлениях. Порой в их раскрытии отпечатки пальцев становятся информативней, чем анализ ДНК.Отпечатки снимают вот таким вот специальным сканером или катают по старинке валиком, на который наносится легко смывающаяся краска. Теперь мои личные данные находятся в базе системы МВД. И на тот случай, если я, например, потеряю паспорт, или не дай Бог, память, то подтвердить свою личность я смогу по отпечатку пальца.В базе данных информация хранится на бумаге и на электронных носителях. В этом году добровольную дактилоскопическую экспертизу прошли 265 жителей Калмыкии.



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