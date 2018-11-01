ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:13

Добровольную дактилоскопическую экспертизу прошли 265 жителей Калмыкии


Добровольную дактилоскопическую экспертизу прошли 265 жителей КалмыкииПолучить заграничный паспорт нового поколения или упростить поиски пропавшего в регионе поможет добровольная дактилоскопия. Отпечатки пальцев моментально подтверждают личность, даже без документов. При этом информация полностью конфиденциальна.

Оформить заграничный биометрический паспорт нового поколения сегодня можно в Элистинском многофункциональном центре по тем же тарифам, что и в управлении миграционной службы. Дело в том, что в МФЦ за счет республиканского бюджета приобрели портативный комплекс. Сюда уже поступили 15 заявлений от граждан.

В МФЦ можно получить не только новый загранпаспорт, но и визу в страны Шенгенского соглашения, в этом случае тоже необходима дактилоскопическая процедура. В следующем году многофункциональный центр планирует приобрести «криптобиокабину». С помощью этого переносного устройства можно оформить биометрический загранпаспорт в любой точке республики. Голосовой помощник предложит посетителю просканировать отпечатки пальцев, а также сделать фотографию. Вся информация будет автоматически передаваться в центр обработки данных МВД. Кстати, эту процедуру можно пройти в органах внутренних дел. Она займет не более часа.

У человека папиллярные линии, которые образуют сложные узоры, сформированы с рождения, не меняются в течение жизни и не имеют аналога. Потому при дактилоскопической экспертизе погрешности исключены. Обязательную процедуру проходят сотрудники спецслужб и все подозреваемые в преступлениях. Порой в их раскрытии отпечатки пальцев становятся информативней, чем анализ ДНК.

Отпечатки снимают вот таким вот специальным сканером или катают по старинке валиком, на который наносится легко смывающаяся краска. Теперь мои личные данные находятся в базе системы МВД. И на тот случай, если я, например, потеряю паспорт, или не дай Бог, память, то подтвердить свою личность я смогу по отпечатку пальца.

В базе данных информация хранится на бумаге и на электронных носителях. В этом году добровольную дактилоскопическую экспертизу прошли 265 жителей Калмыкии.



Другие новости по теме:

  • Получить или заменить паспорт теперь можно в течение 3 дней
  • Теперь получить паспорт можно в МФЦ
  • Миграционная служба в Калмыкии отмечает 25 лет со дня создания
  • Паспорт и водительские права можно получить с помощью МФЦ
  • МФЦ начнут выдавать заграничные и общероссийские паспорта, а также водительские удостоверения
  • Услуги МВД можно получить в электронном виде
  • На сайте Госуслуг появится новая функция
  • В ОФМС по Калмыкии приступили к оформлению загранпаспортов нового образца
  • Не все жители республики смогут получить паспорт в МФЦ
  • Загранпаспортный бум

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34