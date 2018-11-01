В Калмыкии значительно снизился показатель смертности по онкологическим заболеваниям. Сегодня ситуация в регионе лучше чем в соседних и в целом по ЮФО.



По словам министра Юрия Кикенова, в кратчайшие сроки была усовершенствованна служба ранней диагностики. Кроме того, в рамках нац.проекта, выделено более 100 миллионов рублей на приобретение нового оборудования. В Калмыкии значительно снизился показатель смертности по онкологическим заболеваниям. Сегодня ситуация в регионе лучше чем в соседних и в целом по ЮФО.По словам министра Юрия Кикенова, в кратчайшие сроки была усовершенствованна служба ранней диагностики. Кроме того, в рамках нац.проекта, выделено более 100 миллионов рублей на приобретение нового оборудования.



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