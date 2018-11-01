В новом году в Калмыкии будет построено шесть сельских открытых малых спортплощадок. Также будет приобретено оборудование для воркаутов, тренажерные комплексы, экипировка. В основном, упор будет сделан на детско-юношеские школы. На эти цели будет выделено 25 миллионов рублей.



Кроме того, по словам главы республики, около сорока миллионов предусмотрено на возведение и модернизацию существующих футбольных полей, легкоатлетических дорожек В новом году в Калмыкии будет построено шесть сельских открытых малых спортплощадок. Также будет приобретено оборудование для воркаутов, тренажерные комплексы, экипировка. В основном, упор будет сделан на детско-юношеские школы. На эти цели будет выделено 25 миллионов рублей.Кроме того, по словам главы республики, около сорока миллионов предусмотрено на возведение и модернизацию существующих футбольных полей, легкоатлетических дорожек



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