Помощь проекта «Глава Онлайн»

Среди тех, кто обратился к Главе региона в ходе прямой линии, была и директор школы поселка Улан Эрге. Дело в том, что учебное заведение вошло в список на капремонт. Но помещения находились в таком состоянии, что решить вопрос нужно было как можно быстрее. После общения с Алексеем Орловым ситуация изменилась в корне. На выделенные средства здание кардинально обновилось.



Мечты сбываются. Не раз повторит Салима Васкеева, заведующая хозяйственной частью. Актовый зал, который служит еще и столовой, требовал капремонта в первоочередном порядке. Помещение перестали эксплуатировать по назначению еще два года назад. Опасались, что может провалиться потолок. А потому организовали питание учащихся в маленьком неприспособленном помещении.



Но так долго продолжаться не могло. Школа попала в реестр тех образовательных учреждений, которым требовался капитальный ремонт. Однако, было неизвестно, как долго ждать. Потому и было принято коллективное решение – обратиться к Алексею Орлову в рамках проекта «Глава Онлайн».



Кроме актового зала, обновленного почти на 90 процентов, ставилась задача заменить электросеть во всем здании. Дальнейшая ее эксплуатация могла привести к непредвиденным ситуациям.



А еще, в школе, наконец, оборудовали теплые туалеты. Кстати, по словам начальника Управления образования администрации Яшкульского района Татьяны Васлиевой, сегодня можно говорить о стопроцентной реализации этого проекта. А сейчас в повестке дня вопросы, касающиеся автономного отопления школ в тех поселениях, куда газ пришел только в этом году.



В следующем году по программе «ремонт спортивных залов» предстоит обновить сразу два объекта в Яшкульской средней школе. На 2019 год перенесен и ряд ремонтных работ в Улан-эргинской школе. Средства также предусмотрены. Учащиеся уже готовятся к встрече нового Года. Праздник состоится в отреставрированном актовом зале. Среди тех, кто обратился к Главе региона в ходе прямой линии, была и директор школы поселка Улан Эрге. Дело в том, что учебное заведение вошло в список на капремонт. Но помещения находились в таком состоянии, что решить вопрос нужно было как можно быстрее. После общения с Алексеем Орловым ситуация изменилась в корне. На выделенные средства здание кардинально обновилось.Мечты сбываются. Не раз повторит Салима Васкеева, заведующая хозяйственной частью. Актовый зал, который служит еще и столовой, требовал капремонта в первоочередном порядке. Помещение перестали эксплуатировать по назначению еще два года назад. Опасались, что может провалиться потолок. А потому организовали питание учащихся в маленьком неприспособленном помещении.Но так долго продолжаться не могло. Школа попала в реестр тех образовательных учреждений, которым требовался капитальный ремонт. Однако, было неизвестно, как долго ждать. Потому и было принято коллективное решение – обратиться к Алексею Орлову в рамках проекта «Глава Онлайн».Кроме актового зала, обновленного почти на 90 процентов, ставилась задача заменить электросеть во всем здании. Дальнейшая ее эксплуатация могла привести к непредвиденным ситуациям.А еще, в школе, наконец, оборудовали теплые туалеты. Кстати, по словам начальника Управления образования администрации Яшкульского района Татьяны Васлиевой, сегодня можно говорить о стопроцентной реализации этого проекта. А сейчас в повестке дня вопросы, касающиеся автономного отопления школ в тех поселениях, куда газ пришел только в этом году.В следующем году по программе «ремонт спортивных залов» предстоит обновить сразу два объекта в Яшкульской средней школе. На 2019 год перенесен и ряд ремонтных работ в Улан-эргинской школе. Средства также предусмотрены. Учащиеся уже готовятся к встрече нового Года. Праздник состоится в отреставрированном актовом зале.



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