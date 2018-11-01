Глава Калмыкии проведет прямую линию

Сегодня состоится техническое тестирование оборудования в рамках подготовки к проекту "Глава онлайн". Будет осуществлена проверка связи с объектами в районах и Элисте, где будут оборудованы точки выхода. Ну а первого декабря начинается прием вопросов.



Четвертая прямая линия с главой Калмыкии состоится в середине декабря. На сайте интернет-газеты «Степные вести» будет размещен специальный баннер «Глава онлайн», в нем содержится форма для заполнения.



Напомним, в ходе августовской прямой линии поступило более 100 обращений, некоторые из них включали комплекс вопросов. Ни один не остался без ответа. Сегодня состоится техническое тестирование оборудования в рамках подготовки к проекту "Глава онлайн". Будет осуществлена проверка связи с объектами в районах и Элисте, где будут оборудованы точки выхода. Ну а первого декабря начинается прием вопросов.Четвертая прямая линия с главой Калмыкии состоится в середине декабря. На сайте интернет-газеты «Степные вести» будет размещен специальный баннер «Глава онлайн», в нем содержится форма для заполнения.Напомним, в ходе августовской прямой линии поступило более 100 обращений, некоторые из них включали комплекс вопросов. Ни один не остался без ответа.



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