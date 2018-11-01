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Сегодня, 12:40

В Национальной библиотеке проводятся мероприятия в рамках литературной недели


В Национальной библиотеке проводятся мероприятия в рамках литературной неделиВ Национальной библиотеке проводятся мероприятия в рамках литературной недели. Школьники Калмыкии регулярно участвуют во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». И задача библиотекарей помочь детям подготовиться к интеллектуальному состязанию. Найти ту самую книгу, которая будет интересна.

В рамках недельного марафона, у ребят будет возможность познакомиться с произведениями новых авторов. Накануне, в ходе встречи состоялась презентация книг из библиотечных фондов. Ну а сам конкурс направлен на популяризацию чтения среди подростков, расширение их кругозора.



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