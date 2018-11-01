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Сегодня, 12:38

Сегодня - Всемирный день телевидения


Сегодня - Всемирный день телевиденияГлава Калмыкии Алексей Орлов поздравляет всех тележурналистов с профессиональным праздником - Всемирным днем телевидения, который отмечается с 96 года. Сегодня трудно представить себе мир без телевизоров. То, что сегодня видят жители республики – результат труда большого и дружного коллектива ГТРК «Калмыкия».

Элиста, Горького 34. Наш дом и если хотите котел креатива и общения. Всё здесь кипит, движется с утра и до позднего вечера. Над созданием телевизионного продукта трудится целая команда профессионалов. Вот уже 50 лет здесь трудится телеоператор Алексей Ирчинов, Почетный гражданин Калмыкии. Мэтр - так называют его молодые коллеги. Для нас он стал учителем, наставником, говорит Николай Манжиков. На ГТРК «Калмыкия», он всего несколько месяцев, но уже успел влиться в наш дружный коллектив.

Десятки людей трудятся над созданием телевизионного продукта: операторы, режиссеры, инженеры, корреспонденты. Мы стараемся донести самую актуальную и интересную информацию.

Большой упор в вещании ГТРК «Калмыкия» уделяется поддержке и развитию калмыцкого языка. Его носителей с каждым годом становится все меньше. И это одна из проблем, с которой также сталкиваются корреспонденты при подготовке материалов на родном языке. И, тем не менее, ежедневно в 9 часов в эфир выходит часовая программа «Оруни Гарц», утренние и дневной выпуск новостей на калмыцком языке. Популярными среди юных телезрителей стали такие телевизионные конкурсы как «Алтн Булг» и «Теегин Айс».

Еще одна важная служба, отмечающая в этот день двойной профессиональный праздник – бухгалтерия. В отличие от нас творческих, здесь работают люди прагматичные. Ведь работа требует большой ответственности и повышенного внимания. Руководит подразделением Римма Давдунова.

Готовя информационные сюжеты, наши корреспонденты оказываются в самых разных местах и ситуациях. Порой, здесь не обходится без юмора. На самом деле, рассказывать о работе мы можем долго. И напомним, по будням мы выходим, начиная с 5 утра и до 21 часа. Всего 12 выпусков. Дважды – в субботу плюс итоговая программа в воскресенье. И это только на России 1. На телеканале Россия 24 все семь дней в неделю в 18 часов. Доступны мы и в интернете. Так что на Горького 34 календарь событий Днём телевидения не ограничивается. Это тот самый случай, когда каждое утро - на работу как на праздник.

Большой объем работы был проделан нашими сотрудниками и по переходу на новый формат вещания 16 на 9 с высококачественным изображением. А в составе первого мультиплекса программы ГТРК «Калмыкия» теперь доступны даже в самых отдаленных районах республики.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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