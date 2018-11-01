Глава региона поздравляет работников налоговых органов с профессиональным праздником.



«Налоговая служба Калмыкии является одной из наиболее важных и эффективных структур государственного управления, надежной опорой финансовой системы, обеспечивающей надлежащий контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах.



Уверен, налоговики Калмыкии и впредь будут вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие региона», говорится в поздравлении. Глава региона поздравляет работников налоговых органов с профессиональным праздником.«Налоговая служба Калмыкии является одной из наиболее важных и эффективных структур государственного управления, надежной опорой финансовой системы, обеспечивающей надлежащий контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах.Уверен, налоговики Калмыкии и впредь будут вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие региона», говорится в поздравлении.



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