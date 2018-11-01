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Сегодня, 12:33

Проведен капитальный ремонт в школе Улан-Эрге


Проведен капитальный ремонт в школе Улан-ЭргеВ реестре образовательных учреждений, которым требуется капитальный ремонт, и Улан-эргинская средняя школа. Она вошла в программу благодаря поддержке руководства региона. В первоочередном порядке требовалась реконструкция актового зала, который служит еще и столовой.

На средства ресбюджета, а это порядка трех миллионов рублей, за лето полностью обновили объект. Созданные условия соответствуют требованиям СанПиНа. В следующем году ремонтные работы будут продолжены.



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