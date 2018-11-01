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Сегодня, 12:31

В Калмыкии отметили Всероссийский день правовой помощи детям


В Калмыкии отметили Всероссийский день правовой помощи детямВ Калмыкии отметили Всероссийский день правовой помощи детям. Консультации, открытые уроки и семинары для детей и их родителей провели сотрудники следственных и правоохранительных органов. А у элистинских школьников была возможность познакомиться с работой настоящих следопытов.

Экскурсия для школьников – такое необычное задание получили сотрудники следственного комитета. О том, что справились они с этим на отлично, можно судить по горящим глазам детей, с увлечением рассматривающих криминалистическую технику. Как настоящие следопыты ребята исследовали друг у друга отпечатки пальцев, находили мельчайшие пылинки в свете ультрафиолетовой лампы.

Увлекательным и познавательным назвали этот необычный урок восьмиклассники элистинской многопрофильной гимназии.

Помимо этого ребятам напомнили, как надо вести себя на улице, чтобы не стать жертвой преступления. В этом вопросе ребята оказались сведущими. А вот о том, что с четырнадцатилетнего возраста их слова и поступки несут за собой меру ответственности, учащиеся, порой, забывают. Как правило, это дети из семей, находящихся в социально-опасном положении. Таких на учете в ПДН по городу - 47. Инспекторами регулярно проводятся профилактические мероприятия по выявлению ранней безнадзорности несовершеннолетних.

В этот же день в управлении МВД работал телефон доверия. Все 19 обращений, поступивших за несколько часов, были приняты к рассмотрению. В основном обращались взрослые. Вопросы касались регулирования детско-родительских отношений. По словам полицейских, такие мероприятия помогают семьям получить своевременную квалифицированную помощь.





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