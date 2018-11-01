В новом году начнется строительство новой детской поликлиники. Сегодня, по данным профильного ведомства, процесс прохождения госэкспертизы – на стадии завершения. Уже подтверждено финансирование.



Заказчик - министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики. Срок сдачи – 2020 год.



Кроме того, сейчас близится к концу ремонт ресбольницы. Также будет возведена пристройка к горполиклинике. В новом году начнется строительство новой детской поликлиники. Сегодня, по данным профильного ведомства, процесс прохождения госэкспертизы – на стадии завершения. Уже подтверждено финансирование.Заказчик - министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики. Срок сдачи – 2020 год.Кроме того, сейчас близится к концу ремонт ресбольницы. Также будет возведена пристройка к горполиклинике.



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