Здесь и сейчас: всё о материнском капитале

Сегодня на Радио России-Калмыкия – всё о материнском капитале. Гость студии - руководитель отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда России по республике Лариса Жакарис.



Что нового появилось в законе о материнском капитале? На какие цели его можно использовать? В какие сроки? На что предпочитают тратить средства материнского капитала семьи Калмыкии?



На все эти и другие вопросы можно получить официальные ответы в рамках передачи «Пульс» на «Радио Калмыкии» в 13:15. Сегодня на Радио России-Калмыкия – всё о материнском капитале. Гость студии - руководитель отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда России по республике Лариса Жакарис.Что нового появилось в законе о материнском капитале? На какие цели его можно использовать? В какие сроки? На что предпочитают тратить средства материнского капитала семьи Калмыкии?На все эти и другие вопросы можно получить официальные ответы в рамках передачи «Пульс» на «Радио Калмыкии» в 13:15.



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