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Сегодня, 12:12

Здесь и сейчас: всё о материнском капитале


Здесь и сейчас: всё о материнском капиталеСегодня на Радио России-Калмыкия – всё о материнском капитале. Гость студии - руководитель отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда России по республике Лариса Жакарис.

Что нового появилось в законе о материнском капитале? На какие цели его можно использовать? В какие сроки? На что предпочитают тратить средства материнского капитала семьи Калмыкии?

На все эти и другие вопросы можно получить официальные ответы в рамках передачи «Пульс» на «Радио Калмыкии» в 13:15.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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