Уже на следующей неделе в Элисте состоится ежегодная региональная параспартакиада. Планируется, что в ней примут участие около 150 атлетов. Сейчас они активно ведут подготовку на базе республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. Этим ребятам все по плечу и в себе они полностью уверенны.



Неутешительные диагнозы для этих ребят не стали приговором. Наравне со сверстниками они занимаются физкультурой, учатся и достигают высот. К инвалидной коляске Савр Сарангов прикован с детства. Но это не мешает ему заниматься любимыми видами спорта – настольным теннисом и бочче. Его цель, к которой он ближе с каждой тренировкой – участие в паралимпиаде.



Ежегодная параспартакиада для этих молодых людей – еще одна возможность показать свои сильные стороны. А их у ребят немало. Это и игра в настольный теннис, бочче, шахматы и шашки, и плавание. Этим они занимаются на базе республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. Здесь стараются создать все условия, чтобы их воспитанники смогли раскрыть свои возможности и добиться высоких спортивных результатов.



Большим достижением для каждого из этих ребят является и ежедневное преодоление себя, своего недуга. Так считают и родители.



Среди преподавателей есть и выпускники центра. Например, Сергей Акст. Именно благодаря занятиям спортом он успешно борется с детским церебральным параличом. Сейчас Сергей – инвалид 3 группы. И это большая победа.



Победа – главное слово и в жизни Данира Очирова. Он добился огромных успехов не на спортивном, а на интеллектуальном поприще. Сверстники могут только завидовать его достижениям в учебе и творчестве. Одноклассники и друзья восхищаются Даниром. Победитель Всероссийского конкурса «Икаренок без границ», фестиваля молодежных проектов «Приоритеты роста» и ряда других состязаний – это лишь часть увлечений Данира. Любознательный и целеустремленный, этот мальчик успевает всё. Среди его хобби - роботехника, рисование, фотография. Каждый день буквально расписан по минутам и наполнен удивительными событиями. Одно из них – участие в смене «Роботобум» в детском лагере «Орлёнок». Специально для Данира в здравнице за короткое время создали все необходимые условия.



Глядя на Данира в окружении друзей, никто не скажет, что его возможности ограничены. Этот десятилетний мальчик и ребята из центра адаптивной физической культуры и спорта своим примером демонстрируют, что надо радоваться жизни, что трудности можно преодолеть, несмотря ни на что. Главное – желание. Уже на следующей неделе в Элисте состоится ежегодная региональная параспартакиада. Планируется, что в ней примут участие около 150 атлетов. Сейчас они активно ведут подготовку на базе республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. Этим ребятам все по плечу и в себе они полностью уверенны.Неутешительные диагнозы для этих ребят не стали приговором. Наравне со сверстниками они занимаются физкультурой, учатся и достигают высот. К инвалидной коляске Савр Сарангов прикован с детства. Но это не мешает ему заниматься любимыми видами спорта – настольным теннисом и бочче. Его цель, к которой он ближе с каждой тренировкой – участие в паралимпиаде.Ежегодная параспартакиада для этих молодых людей – еще одна возможность показать свои сильные стороны. А их у ребят немало. Это и игра в настольный теннис, бочче, шахматы и шашки, и плавание. Этим они занимаются на базе республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. Здесь стараются создать все условия, чтобы их воспитанники смогли раскрыть свои возможности и добиться высоких спортивных результатов.Большим достижением для каждого из этих ребят является и ежедневное преодоление себя, своего недуга. Так считают и родители.Среди преподавателей есть и выпускники центра. Например, Сергей Акст. Именно благодаря занятиям спортом он успешно борется с детским церебральным параличом. Сейчас Сергей – инвалид 3 группы. И это большая победа.Победа – главное слово и в жизни Данира Очирова. Он добился огромных успехов не на спортивном, а на интеллектуальном поприще. Сверстники могут только завидовать его достижениям в учебе и творчестве. Одноклассники и друзья восхищаются Даниром. Победитель Всероссийского конкурса «Икаренок без границ», фестиваля молодежных проектов «Приоритеты роста» и ряда других состязаний – это лишь часть увлечений Данира. Любознательный и целеустремленный, этот мальчик успевает всё. Среди его хобби - роботехника, рисование, фотография. Каждый день буквально расписан по минутам и наполнен удивительными событиями. Одно из них – участие в смене «Роботобум» в детском лагере «Орлёнок». Специально для Данира в здравнице за короткое время создали все необходимые условия.Глядя на Данира в окружении друзей, никто не скажет, что его возможности ограничены. Этот десятилетний мальчик и ребята из центра адаптивной физической культуры и спорта своим примером демонстрируют, что надо радоваться жизни, что трудности можно преодолеть, несмотря ни на что. Главное – желание.



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