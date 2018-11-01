Встреча главы региона и Архиепископа Элистинского и Калмыцкого

Вопросы строительства в 7 микрорайоне Кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия обсудили на встрече глава региона и Архиепископ Элистинский и Калмыцкий.



Речь шла также о взаимодействии и сотрудничестве органов власти с епархией в реализации программ по возрождению традиционных духовных ценностей.



Кроме того, в ходе встречи Владыка Юстинина поблагодарил Алексея Орлова за внимание к православной общине Городовиковска и вручил Главе региона «Памятный знак святого страстотерпца цесаревича Алексия». Вопросы строительства в 7 микрорайоне Кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия обсудили на встрече глава региона и Архиепископ Элистинский и Калмыцкий.Речь шла также о взаимодействии и сотрудничестве органов власти с епархией в реализации программ по возрождению традиционных духовных ценностей.Кроме того, в ходе встречи Владыка Юстинина поблагодарил Алексея Орлова за внимание к православной общине Городовиковска и вручил Главе региона «Памятный знак святого страстотерпца цесаревича Алексия».



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