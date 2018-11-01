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Сегодня, 12:07

Встреча главы региона и Архиепископа Элистинского и Калмыцкого


Встреча главы региона и Архиепископа Элистинского и КалмыцкогоВопросы строительства в 7 микрорайоне Кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия обсудили на встрече глава региона и Архиепископ Элистинский и Калмыцкий.

Речь шла также о взаимодействии и сотрудничестве органов власти с епархией в реализации программ по возрождению традиционных духовных ценностей.

Кроме того, в ходе встречи Владыка Юстинина поблагодарил Алексея Орлова за внимание к православной общине Городовиковска и вручил Главе региона «Памятный знак святого страстотерпца цесаревича Алексия».



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