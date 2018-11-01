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Сегодня, 12:06

Сдай кровь – спаси жизнь человека!


Сдай кровь – спаси жизнь человека!Сдай кровь – спаси жизнь человека! Донорская акции под таким названием в эти минуты проходит на площади Пагоды 7 дней.

По предварительным данным организаторов, в ней примут участие более двухсот пятидесяти человек. Это сотрудники городской администрации, правительства региона, налоговой службы, студенты калмыцкого госуниверситета и медицинского колледжа. Сдать кровь могут также все желающие старше 18 лет и весом более 50 килограммов. При себе необходимо иметь паспорт.

Отметим также, что выездные акции по забору крови состоятся 22-23 ноября в поселке Ики-Бурул на базе районной больницы. А в конце прошлой неделе подобное мероприятие состоялось в селах Троицкое и Приютное.



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