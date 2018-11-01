Сегодня в МВД Калмыкии состоится акция «День правовой помощи детям». Специалисты подразделения по делам несовершеннолетних, правового отдела профильного ведомства, психологи и сотрудники госавтоинспекции и управления по вопросам миграции проведут прием граждан.



В прошлом году за время работы детского телефона доверия поступило 25 звонков. За помощью обращались не только дети, но и взрослые. Сегодня в МВД Калмыкии состоится акция «День правовой помощи детям». Специалисты подразделения по делам несовершеннолетних, правового отдела профильного ведомства, психологи и сотрудники госавтоинспекции и управления по вопросам миграции проведут прием граждан.В прошлом году за время работы детского телефона доверия поступило 25 звонков. За помощью обращались не только дети, но и взрослые.



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