ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:03

Продолжается конкурс «Лидеры России»


Продолжается конкурс «Лидеры России»Продолжается конкурс «Лидеры России». Стартовал тест общих знаний о России. Это второй блок дистанционного этапа. В этом году он обновился. Теперь, помимо знаний географии, истории, культуры, экономики и права, он включает еще и знание русского языка.

По итогам будут определены участники к следующего тура – тестирование на управленческий потенциал. Срок – начало декабря. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут региональные полуфиналы, а в марте состоится подведение итогов.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» - флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», учрежденной указом Президента. Среди участников и представители Калмыкии. В прошлом году управленцы из степной республики вошли в полуфинал.



Другие новости по теме:

  • Управленцы от Калмыкии вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»
  • В Элисте проходит конкурс "Лидеры России"
  • Сити-менеджер Элисты – в полуфинале конкурса «Лидеры России»
  • Представители Калмыкии примут участие в конкурсе управленцев
  • В Ростове-на-Дону проходит полуфинал «Лидеров России»
  • Стартовал Всероссийский конкурс МВД «Народный участковый»
  • Стартовал республиканский конкурс «Педагог года Калмыкии -2018»
  • Центральный хурул Калмыкии прошел во 2 тур конкурса "Россия 10"
  • Дмитрий Медведев подписал указ о создании Общественного телевидения
  • Поддержим Центральный хурул Калмыкии во втором туре конкурса "Россия 10"

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34