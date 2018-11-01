Продолжается конкурс «Лидеры России». Стартовал тест общих знаний о России. Это второй блок дистанционного этапа. В этом году он обновился. Теперь, помимо знаний географии, истории, культуры, экономики и права, он включает еще и знание русского языка.



По итогам будут определены участники к следующего тура – тестирование на управленческий потенциал. Срок – начало декабря. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут региональные полуфиналы, а в марте состоится подведение итогов.



Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» - флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», учрежденной указом Президента. Среди участников и представители Калмыкии. В прошлом году управленцы из степной республики вошли в полуфинал. Продолжается конкурс «Лидеры России». Стартовал тест общих знаний о России. Это второй блок дистанционного этапа. В этом году он обновился. Теперь, помимо знаний географии, истории, культуры, экономики и права, он включает еще и знание русского языка.По итогам будут определены участники к следующего тура – тестирование на управленческий потенциал. Срок – начало декабря. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут региональные полуфиналы, а в марте состоится подведение итогов.Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» - флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», учрежденной указом Президента. Среди участников и представители Калмыкии. В прошлом году управленцы из степной республики вошли в полуфинал.



Смотреть полный выпуск новостей



