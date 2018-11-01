В Калмыкию доставят ковчег с частицами мощей святых

В Калмыкию 25 ноября доставят ковчег с частицами мощей святых равноапостольных Константина и Елены из Болгарии. Договоренность об этом была достигнута в июне этого года во время визита архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана в город Силистра.



Поездка состоялась по приглашению митрополита Доростольского Амвросия. В ковчеге находится частица животворящего креста Господня. В Калмыкию 25 ноября доставят ковчег с частицами мощей святых равноапостольных Константина и Елены из Болгарии. Договоренность об этом была достигнута в июне этого года во время визита архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана в город Силистра.Поездка состоялась по приглашению митрополита Доростольского Амвросия. В ковчеге находится частица животворящего креста Господня.



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