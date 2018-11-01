МВД проведёт традиционную акцию «День правовой помощи детям»

Региональное управление МВД проведёт 20 ноября традиционную акцию «День правовой помощи детям». Она предполагает работу «телефона доверия». Звонки по номеру -99-6-95 будут приниматься с 14 до 17 часов.



Консультировать граждан, включая несовершеннолетних, будут специалисты подразделений и служб республиканского МВД. Каждое обращение будет принято к рассмотрению. Звонок бесплатный. Региональное управление МВД проведёт 20 ноября традиционную акцию «День правовой помощи детям». Она предполагает работу «телефона доверия». Звонки по номеру -99-6-95 будут приниматься с 14 до 17 часов.Консультировать граждан, включая несовершеннолетних, будут специалисты подразделений и служб республиканского МВД. Каждое обращение будет принято к рассмотрению. Звонок бесплатный.



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