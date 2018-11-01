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Сегодня, 12:15

МВД проведёт традиционную акцию «День правовой помощи детям»


МВД проведёт традиционную акцию «День правовой помощи детям»Региональное управление МВД проведёт 20 ноября традиционную акцию «День правовой помощи детям». Она предполагает работу «телефона доверия». Звонки по номеру -99-6-95 будут приниматься с 14 до 17 часов.

Консультировать граждан, включая несовершеннолетних, будут специалисты подразделений и служб республиканского МВД. Каждое обращение будет принято к рассмотрению. Звонок бесплатный.



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