Сегодня стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он проводится по единым заданиям. Учащиеся 7-11 классов проверят свои знания по экономике, экологии, информатике, астрономии и основам безопасности жизнедеятельности.



Утвержден состав оргкомитета и апелляционной комиссии. Со всей информацией о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников можно ознакомиться на официальном сайте управления образования Элисты. Сегодня стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он проводится по единым заданиям. Учащиеся 7-11 классов проверят свои знания по экономике, экологии, информатике, астрономии и основам безопасности жизнедеятельности.Утвержден состав оргкомитета и апелляционной комиссии. Со всей информацией о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников можно ознакомиться на официальном сайте управления образования Элисты.



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