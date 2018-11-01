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Калмыцкая художница получила Гран-при на Всероссийском конкурсе


Калмыцкая художница получила Гран-при на Всероссийском конкурсеКалмыцкая художница Халга Поваева получила Гран-при на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Участники из 63 регионов представили почти 2 тысячи работы. Но мастерица из степного региона не оставила шанса своим конкурентам. Ее творения вызывали неподдельный интерес. Наверняка и туристы были бы не прочь сделать их венцом своей коллекции сувениров.

Кто-то из древних сказал «для меня один человек, что целый народ». А если это творческая личность, то горизонты её по-настоящему необозримы, а самое главное, они имеют народные истоки. В этом я убедился, познакомившись с работами художницы Халги Поваевой.

Её шкатулка «Калмыцкая юрта» завоевала Гран-при в номинации «Этнографический сувенир», а матрешка «Солнечная Элиста» в номинации «Сувенир города». Халга Поваева - член Союза художников России. Это тот самый случай, когда талант передается на генном уровне. Мэтр калмыцкой живописи Александр Поваев рассказывает, что дочь в самом начале своего творческого пути уже была уверена в успехе. На примере отца, она знала, что многое в жизни зависит от тебя самого.

Сейчас девушка направляет все силы на создание сувениров. Каждый из них выглядит как произведение искусства. Так, наверное, оно и есть. Неудивительно, что работы Халги Поваевой привлекли внимание всех участников Всероссийского конкурса.

Халга – одна из немногих, кто занимается созданием национальных сувениров. Это направление только набирает популярность. И в немалой степени способствует развитию внутреннего туризма, которому сейчас уделяется особое внимание. Культурно-познавательный, этнографический аспект в путешествии по Калмыкии привлекает тысячи гостей из других регионов и стран.

Как раз декоративно-прикладное искусство Калмыкии может стать полноправным элементом туристической инфраструктуры. Статистика свидетельствует, что сувениры – самый популярный вид расходов после покупки путевок и транспортных услуг. В регионе действует закон, направленный на поддержку народных художественных промыслов для интеграции их в туристическую индустрию.

По данным профильного министерства, в Калмыкию ежегодно приезжают 60-65 тысяч туристов. В республике отрасль переживает модернизацию. И если расширение гостиничной и дорожной сети, а также разработка внутренних маршрутов – требуют времени, то оригинальными сувенирами калмыцкие мастера готовы обеспечить и сейчас. Кстати, весной с работами Халги Поваевой смогут познакомиться и жители Китая.



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