Городское зеленое хозяйство приступило к круглосуточному дежурству

Городское зеленое хозяйство на прошлой неделе приступило к круглосуточному дежурству. Для очистки дорог, тротуаров, и внутриквартальных подъездов от снега и наледи задействована новая техника. Об этом доложил сегодня на планерке в администрации Элисты директор предприятия Очир Давинов.



Комбинированная дорожная машина летом эксплуатировалась для полива зеленых насаждений, в преддверии зимы его переоборудовали. Имеется необходимый запас песчано-солевой смеси. Городское зеленое хозяйство на прошлой неделе приступило к круглосуточному дежурству. Для очистки дорог, тротуаров, и внутриквартальных подъездов от снега и наледи задействована новая техника. Об этом доложил сегодня на планерке в администрации Элисты директор предприятия Очир Давинов.Комбинированная дорожная машина летом эксплуатировалась для полива зеленых насаждений, в преддверии зимы его переоборудовали. Имеется необходимый запас песчано-солевой смеси.



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