В Элисте работает международный форум «Один пояс – один путь»

В эти минуты в конференц-зале заседаний калмыцкого правительства продолжает работу международный форум «Один пояс – один путь». В его рамках проходит научно-практическая конференция, на которой будут представлены доклады ученых из ведущих вузов страны.



МГИМО, МГУ, Московского государственного лингвистического университета, Института востоковедения РАН, КалмГУ и других. А также – представители высших учебных заведений Китая и Монголии. Актуальны и темы, касающиеся сотрудничества сторон Китая и России в области образования. Вот лишь некоторые «Современный учебник китайского языка: интенциональный подход» или «Продвижение китайского языка в школы: поддержка государства и новые отечественные разработки».



И сегодня же состоится Олимпиада по китайскому языку, в котором также примут участие студенты из разных городов России. А уже завтра – жюри подведет его итоги. В эти минуты в конференц-зале заседаний калмыцкого правительства продолжает работу международный форум «Один пояс – один путь». В его рамках проходит научно-практическая конференция, на которой будут представлены доклады ученых из ведущих вузов страны.МГИМО, МГУ, Московского государственного лингвистического университета, Института востоковедения РАН, КалмГУ и других. А также – представители высших учебных заведений Китая и Монголии. Актуальны и темы, касающиеся сотрудничества сторон Китая и России в области образования. Вот лишь некоторые «Современный учебник китайского языка: интенциональный подход» или «Продвижение китайского языка в школы: поддержка государства и новые отечественные разработки».И сегодня же состоится Олимпиада по китайскому языку, в котором также примут участие студенты из разных городов России. А уже завтра – жюри подведет его итоги.



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