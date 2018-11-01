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Сегодня, 12:02

Здесь и сейчас: всё о материнском капитале


Здесь и сейчас: всё о материнском капиталеВ эфире «Радио Калмыкии» - всё о материнском капитале. Во вторник, 20 ноября, на «Радио Калмыкии» пройдет прямой эфир с участием руководителя отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда России по Республике Калмыкия Ларисы Жакарис.

Что нового появилось в законе о материнском капитале? На какие цели его можно использовать? В какие сроки? На что предпочитают тратить средства материнского капитала семьи Калмыкии? Как можно получить ежемесячное пособие матери из средств материнского капитала? Какие документы для этого необходимо представить? Сколько мамочек Калмыкии уже воспользовались такой возможностью?

На все эти и другие вопросы можно получить официальные ответы в рамках передачи «Пульс» на «Радио Калмыкии» 20 ноября в 13:15.Отметим, что радиопередача «Пульс» весьма популярна среди слушателей республики.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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