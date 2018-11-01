Начинается прием заявок на конкурс некоммерческих организаций

С сегодняшнего дня начинается прием заявок на конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета.



Заявки можно подать по следующим направлениям: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; дошкольное, дополнительное образование детей; поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения и организаций; межнациональное сотрудничество, сохранение и защита самобытности культуры и традиций народов России; деятельность в области культуры.



Прием заявок завершится 12 декабря. Скачать форму заявки для участия в конкурсе и подробно ознакомиться с документами по проведению конкурса можно на официальном сайте Министерства экономики и торговли республики. С сегодняшнего дня начинается прием заявок на конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета.Заявки можно подать по следующим направлениям: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; дошкольное, дополнительное образование детей; поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения и организаций; межнациональное сотрудничество, сохранение и защита самобытности культуры и традиций народов России; деятельность в области культуры.Прием заявок завершится 12 декабря. Скачать форму заявки для участия в конкурсе и подробно ознакомиться с документами по проведению конкурса можно на официальном сайте Министерства экономики и торговли республики.



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