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Сегодня, 11:59

Начинается прием заявок на конкурс некоммерческих организаций


Начинается прием заявок на конкурс некоммерческих организацийС сегодняшнего дня начинается прием заявок на конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета.

Заявки можно подать по следующим направлениям: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; дошкольное, дополнительное образование детей; поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения и организаций; межнациональное сотрудничество, сохранение и защита самобытности культуры и традиций народов России; деятельность в области культуры.

Прием заявок завершится 12 декабря. Скачать форму заявки для участия в конкурсе и подробно ознакомиться с документами по проведению конкурса можно на официальном сайте Министерства экономики и торговли республики.



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