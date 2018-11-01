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Сегодня, 11:58

«По следам Федора Калмыка»


«По следам Федора Калмыка»«По следам Федора Калмыка». Задуманный учащимися Элистинского лицея исследовательский проект находит свое воплощение. Не так давно группа девятиклассников во главе с куратором, идейным вдохновителем проекта, учителем русского языка и литературы Еленой Манджиевой вернулась из Германии.

В этой стране выдающийся художник Федор Калмык провел всю свою сознательную жизнь. Совершенствовал свое мастерство в Италии и Греции. Большинство его гравюр, в том числе знаменитый автопортрет, выполненный также карандашом, хранится в Британском музее. Его имя внесено в десятку лучших людей Германии. Однако сам Федор Калмык считал себя калмыком, и всегда мечтал побывать на родине – в России.

В ходе экспедиции, состоялось несколько знаменательных встреч в Карлсруэ и Баден-Бадене. Это знакомство с писателем Йоганном Вернером, автором книги о Федоре Калмыке, в музее Кунстхалле представилась возможность увидеть оригинальные экземпляры работ мастера, а в Институте языков и культуры пройти курсовую подготовку по английскому.



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