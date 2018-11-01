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Сегодня, 11:56

В Элисте проводится благоустройство дворовых территорий


В Элисте проводится благоустройство дворовых территорийБлагоустройство дворовых территорий в рамках проекта по формированию комфортной городской среды уже на стадии завершения, уровень реализации - 95%.

Последние штрихи строители наводят на площадке дома №5 в 7 микрорайоне. Подрядная организация "Югстройинвест" провела работы по укладке плитки и устройству тротуаров. На детской площадке с мягким резиновым покрытием установлен игровой комплекс, для удобства жителей - скамьи и урны, а по периметру спортивного поля - новое ограждение.

К тому же во дворе теперь достаточно места для автомобилей: в рамках проекта увеличена парковочная зона. Дворовая территория освещается автономными уличными светодиодными фонарями.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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