Сотрудники МЧС провели профилактический рейд

Наступление холодов - один из напряжённых периодов в работе сотрудников регионального МЧС. Статистика, приводимая специалистами ведомства, говорит о том, что чаще всего причиной возгораний в этот период становится неисправное отопительное оборудование. И чтобы предупредить трагедию, профилактические рейды ими проводятся регулярно.



В Элисте в результате серьёзных ожогов погиб мужчина. Это произошло в одном из частных домовладений. Вы видите кадры оперативной съемки. По статистике, именно в осенне-зимний период отмечается увеличение числа пожаров в жилом секторе. Нередко их причинами становится неисправное газовое оборудование, а также нарушение правил его монтажа и эксплуатации. Это одна из возможных причин трагедии. рассматриваемых следствием.



Очередной профилактический рейд сотрудники регионального управления МЧС провели в пригородном поселке Аршан. Не всех жильцов семейного общежития по улице Песчаная 9, удалось застать дома. Но те, кто оказался на месте встречали пожарных настороженно. Но их сомнения развеял инспектор Евгений Оконов, вручив памятки по правилам эксплуатации газового оборудования и пожарной безопасности с алгоритмом действий при возгорании и телефонами экстренных служб.



По словам жильцов дома по улице Песчаная, пожар, который был в Аршани еще в прошлом году заставляет их соблюдать простые, но важные правила эксплуатации электроприборов. Напомню, что тогда дымом был охвачен практически весь второй этаж старого здания общежития. Поэтому инспекторы объясняют жильцам, к чему может привести их беспечность.



Профилактические рейды проводятся регулярно, причем не только в Элисте, но и в районах республики. Задача - обойти как можно больше квартир, проверить газовые плиты, электроприборы. Инспекторы проводят разъяснительные беседы особенно с пожилыми людьми, напоминая им как уберечь жилище отогня. Ведь с начала этого года в Элисте произошло 54 пожара. Одна из причин – аварийный режим работы электрооборудования.



Ну, а котельная, обслуживающая семейное общежитие, тоже попала в поле зрения проверяющих. Оператор, отвечающий за подачу тепла, рассказывает, что автоматическое регулирование температурного режима намного облегчило его труд. А главное стало безопаснее. Раньше приходилось и в ночное время работать. Внезапно разбушевавшийся сильный ветер мог привести к непредвиденным ситуациям. Наступление холодов - один из напряжённых периодов в работе сотрудников регионального МЧС. Статистика, приводимая специалистами ведомства, говорит о том, что чаще всего причиной возгораний в этот период становится неисправное отопительное оборудование. И чтобы предупредить трагедию, профилактические рейды ими проводятся регулярно.В Элисте в результате серьёзных ожогов погиб мужчина. Это произошло в одном из частных домовладений. Вы видите кадры оперативной съемки. По статистике, именно в осенне-зимний период отмечается увеличение числа пожаров в жилом секторе. Нередко их причинами становится неисправное газовое оборудование, а также нарушение правил его монтажа и эксплуатации. Это одна из возможных причин трагедии. рассматриваемых следствием.Очередной профилактический рейд сотрудники регионального управления МЧС провели в пригородном поселке Аршан. Не всех жильцов семейного общежития по улице Песчаная 9, удалось застать дома. Но те, кто оказался на месте встречали пожарных настороженно. Но их сомнения развеял инспектор Евгений Оконов, вручив памятки по правилам эксплуатации газового оборудования и пожарной безопасности с алгоритмом действий при возгорании и телефонами экстренных служб.По словам жильцов дома по улице Песчаная, пожар, который был в Аршани еще в прошлом году заставляет их соблюдать простые, но важные правила эксплуатации электроприборов. Напомню, что тогда дымом был охвачен практически весь второй этаж старого здания общежития. Поэтому инспекторы объясняют жильцам, к чему может привести их беспечность.Профилактические рейды проводятся регулярно, причем не только в Элисте, но и в районах республики. Задача - обойти как можно больше квартир, проверить газовые плиты, электроприборы. Инспекторы проводят разъяснительные беседы особенно с пожилыми людьми, напоминая им как уберечь жилище отогня. Ведь с начала этого года в Элисте произошло 54 пожара. Одна из причин – аварийный режим работы электрооборудования.Ну, а котельная, обслуживающая семейное общежитие, тоже попала в поле зрения проверяющих. Оператор, отвечающий за подачу тепла, рассказывает, что автоматическое регулирование температурного режима намного облегчило его труд. А главное стало безопаснее. Раньше приходилось и в ночное время работать. Внезапно разбушевавшийся сильный ветер мог привести к непредвиденным ситуациям.



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