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Портрет народного генерала





Сегодня 15 ноября Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту, крупному общественному деятелю, талантливому руководителю Басану Бадьминовичу Городовикову исполнилось бы 108 лет. Из своих 73-х лет 33 года Басан Бадьминович отдал военному делу, получив звание генерал-лейтенанта, и 17 лет посвятил восстановлению и развитию Калмыкии.



Это были самые трудные годы. За короткий срок под его руководством в республике было построено более 200 новых школ, осуществлена программа капитального строительства, возведены автотрассы: Элиста - Ставрополь, Элиста - Волгоград, Элиста – Астрахань, открыто медицинское училище, Калмыцкий государственный педагогический институт, был сдан первый родильный дом , образован Ики-Бурульский район и другие объекты и многое другое.



А сегодня в Элисте завершилась кропотливая работа над портретом народного генерала в стиле граффити на фасаде дома в пятом микрорайоне.



Молодым художниками потребовалось буквально две недели, чтобы на стене многоэтажного дома на проспекте Городовикова появился большой

портрет легендарного калмыцкого полководца. Надо было успеть ко дню его рождения завершить все работы. Благо октябрьская погода не подвела, говорят они. За основу была взята самая распространенная фотография Басана Бадьминовича в парадной форме с орденами. Идея создания этого проекта принадлежит элистинцу Артуру Муджикову.



Элистинка Анна Чимидова рассказывает, что каждый день наблюдала, как ребята старательно рисуют портрет Басана Городовикова. Ей было 20 лет, когда она впервые увидела легендарного генерала. Было это на встрече с молодежью в Ики-Бурульском районе.



После войны перед Городовиковым открывалась перспектива блестящей военной карьеры, вспоминает Николай Кичапов, который работал с Басаном Бадьминовичем, делил его повседневные заботы, начинал с ним возрождение степной республики. Но желание помочь своему народу, продолжает фронтовик, помогло принять твердое, но верное решение - перейти на руководящую партийную работу в родную Калмыкию. Стратегический склад ума военачальника проявился в новом качестве и в гражданской жизни. Подъем в те годы наблюдается во многих отраслях. В том числе и в растениеводстве. Николай Иванович, который тогда занимал должность министра орошаемого земледелия и водного хозяйства Калмыцкой АССР, приводит один пример, подтверждающий, каким высоким авторитетом пользовался Городовиков у членов Советского правительства.



О национальных масштабах личности Басана Городовикова в беседе с нами вспоминает Иван Басангов, который работал в те годы министром культуры, председателем райисполкома, а также секретарем обкома комсомола. Эти пожелтевшие фотографии снова и снова возвращают его в далекие трудовые будни. А примеров, подтверждающих авторитет Городовикова среди жителей Калмыкии и за ее пределами, много, говорит Иван Нимгирович. Особенно отмечает его чуткое отношение к людям. В преддверии нового года с подарками и поздравительными открытками, он обязательно посещал каждую животноводческую стоянку, где трудилась молодежная бригада. На это уходило дней пять, рассказывает собеседник.



Под руководством Басана Городовикова образовались новые районы, выросли поселки, построены больницы, школы, аэропорт, железные дороги. По его инициативе и непосредственном участии открылись Калмыцкий университет, сеть профтехучлищ, средние специальные учебные заведения. Это всего лишь небольшой перечень из того, что было создано и построено.



За 17 лет руководства республикой Басан Бадьминович оставил глубокий след в истории Калмыкии. Наш генерал. Так называли его современники и соратники. В эти дни в республике проходят мероприятия, посвященные дню рождения славного сына степного народа. Сегодня 15 ноября Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту, крупному общественному деятелю, талантливому руководителю Басану Бадьминовичу Городовикову исполнилось бы 108 лет. Из своих 73-х лет 33 года Басан Бадьминович отдал военному делу, получив звание генерал-лейтенанта, и 17 лет посвятил восстановлению и развитию Калмыкии.Это были самые трудные годы. За короткий срок под его руководством в республике было построено более 200 новых школ, осуществлена программа капитального строительства, возведены автотрассы: Элиста - Ставрополь, Элиста - Волгоград, Элиста – Астрахань, открыто медицинское училище, Калмыцкий государственный педагогический институт, был сдан первый родильный дом , образован Ики-Бурульский район и другие объекты и многое другое.А сегодня в Элисте завершилась кропотливая работа над портретом народного генерала в стиле граффити на фасаде дома в пятом микрорайоне.Молодым художниками потребовалось буквально две недели, чтобы на стене многоэтажного дома на проспекте Городовикова появился большойпортрет легендарного калмыцкого полководца. Надо было успеть ко дню его рождения завершить все работы. Благо октябрьская погода не подвела, говорят они. За основу была взята самая распространенная фотография Басана Бадьминовича в парадной форме с орденами. Идея создания этого проекта принадлежит элистинцу Артуру Муджикову.Элистинка Анна Чимидова рассказывает, что каждый день наблюдала, как ребята старательно рисуют портрет Басана Городовикова. Ей было 20 лет, когда она впервые увидела легендарного генерала. Было это на встрече с молодежью в Ики-Бурульском районе.После войны перед Городовиковым открывалась перспектива блестящей военной карьеры, вспоминает Николай Кичапов, который работал с Басаном Бадьминовичем, делил его повседневные заботы, начинал с ним возрождение степной республики. Но желание помочь своему народу, продолжает фронтовик, помогло принять твердое, но верное решение - перейти на руководящую партийную работу в родную Калмыкию. Стратегический склад ума военачальника проявился в новом качестве и в гражданской жизни. Подъем в те годы наблюдается во многих отраслях. В том числе и в растениеводстве. Николай Иванович, который тогда занимал должность министра орошаемого земледелия и водного хозяйства Калмыцкой АССР, приводит один пример, подтверждающий, каким высоким авторитетом пользовался Городовиков у членов Советского правительства.О национальных масштабах личности Басана Городовикова в беседе с нами вспоминает Иван Басангов, который работал в те годы министром культуры, председателем райисполкома, а также секретарем обкома комсомола. Эти пожелтевшие фотографии снова и снова возвращают его в далекие трудовые будни. А примеров, подтверждающих авторитет Городовикова среди жителей Калмыкии и за ее пределами, много, говорит Иван Нимгирович. Особенно отмечает его чуткое отношение к людям. В преддверии нового года с подарками и поздравительными открытками, он обязательно посещал каждую животноводческую стоянку, где трудилась молодежная бригада. На это уходило дней пять, рассказывает собеседник.Под руководством Басана Городовикова образовались новые районы, выросли поселки, построены больницы, школы, аэропорт, железные дороги. По его инициативе и непосредственном участии открылись Калмыцкий университет, сеть профтехучлищ, средние специальные учебные заведения. Это всего лишь небольшой перечень из того, что было создано и построено.За 17 лет руководства республикой Басан Бадьминович оставил глубокий след в истории Калмыкии. Наш генерал. Так называли его современники и соратники. В эти дни в республике проходят мероприятия, посвященные дню рождения славного сына степного народа.



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