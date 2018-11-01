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Сегодня День калмыцкой печати





Сегодня День калмыцкой печати. Поздравляя всех журналистов, работников средств массовой информации, издателей, полиграфистов и ветеранов печати Калмыкии с профессиональным праздником, Глава республики подчеркнул их оперативность и профессионализм при информировании жителей о событиях в стране и мире, весомый вклад в укрепление единства и согласия в Республике Калмыкия, сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, консолидацию общества.



«Отрадно, что добрые традиции предшественников сегодня успешно продолжает новое поколение работников средств массовой информации Калмыкии» - сказано в поздравлении Алексея Орлова.



Первый выпуск национальной газеты «Ойратские известия» вышел 15 ноября 1917 года. В этот день поздравления получают сотрудники более чем 60 печатных и электронных средств массовой информации в Калмыкии.



Первая статья Натальи Доджаевой, журналиста газеты «Хальмг Унн», вышла задолго до того, как она начала работать в печатном издании. 32 года назад конкурсное сочинение на калмыцком языке тогда еще 9-классницы разместили на одной из полос выпуска. Сейчас оно хранится в архивных фондах. Для редактора социально-экономического отдела, вот уже более 20 лет детская рубрика «Кермяш» остается любимой страничкой в ее родной газете.



Лингвист по образованию Гуна Тюрбеев на протяжении почти 40 лет не устает изучать калмыцкий язык. Член Союза журналистов России в старейшем печатном издании курирует вопросы образования, деятельность политический партий, освещает проведение выборных кампаний. В эти дни национальная газета выходит во всемирную сеть, и её материалы доступны в любой точке мира. «Хальмг Унн» уже перешагнула вековой рубеж. У её истоков тогда стояли – Бадма Боваев и Номто Очиров. С того памятного дня «Ойратские известия» реализовывают на практике важнейшее конституционное право человека – на свободу слова.



Бумага сегодня переживает новый этап информационной революции. Всё больше людей предпочитают пользоваться электронными версиями газет и журналов. В мировой сети и первая калмыцкая интернет-газета «Степные вести». Онлайн-издание ничем не отличается от обычного. Свежий выпуск в электронном виде на сайте выходит ежедневно. В перспективе - версии статей не только на русском и калмыцком, но и на английском и китайском языках.



День калмыцкой печати сравнительно молодой - ему 16 лет. Но за ним стоит более чем 100-летняя история прессы степной республики. И хотя сегодня цифровые СМИ пользуются популярностью, доверие читателя к печатному слову всегда останется на высоте. Сегодня День калмыцкой печати. Поздравляя всех журналистов, работников средств массовой информации, издателей, полиграфистов и ветеранов печати Калмыкии с профессиональным праздником, Глава республики подчеркнул их оперативность и профессионализм при информировании жителей о событиях в стране и мире, весомый вклад в укрепление единства и согласия в Республике Калмыкия, сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, консолидацию общества.«Отрадно, что добрые традиции предшественников сегодня успешно продолжает новое поколение работников средств массовой информации Калмыкии» - сказано в поздравлении Алексея Орлова.Первый выпуск национальной газеты «Ойратские известия» вышел 15 ноября 1917 года. В этот день поздравления получают сотрудники более чем 60 печатных и электронных средств массовой информации в Калмыкии.Первая статья Натальи Доджаевой, журналиста газеты «Хальмг Унн», вышла задолго до того, как она начала работать в печатном издании. 32 года назад конкурсное сочинение на калмыцком языке тогда еще 9-классницы разместили на одной из полос выпуска. Сейчас оно хранится в архивных фондах. Для редактора социально-экономического отдела, вот уже более 20 лет детская рубрика «Кермяш» остается любимой страничкой в ее родной газете.Лингвист по образованию Гуна Тюрбеев на протяжении почти 40 лет не устает изучать калмыцкий язык. Член Союза журналистов России в старейшем печатном издании курирует вопросы образования, деятельность политический партий, освещает проведение выборных кампаний. В эти дни национальная газета выходит во всемирную сеть, и её материалы доступны в любой точке мира. «Хальмг Унн» уже перешагнула вековой рубеж. У её истоков тогда стояли – Бадма Боваев и Номто Очиров. С того памятного дня «Ойратские известия» реализовывают на практике важнейшее конституционное право человека – на свободу слова.Бумага сегодня переживает новый этап информационной революции. Всё больше людей предпочитают пользоваться электронными версиями газет и журналов. В мировой сети и первая калмыцкая интернет-газета «Степные вести». Онлайн-издание ничем не отличается от обычного. Свежий выпуск в электронном виде на сайте выходит ежедневно. В перспективе - версии статей не только на русском и калмыцком, но и на английском и китайском языках.День калмыцкой печати сравнительно молодой - ему 16 лет. Но за ним стоит более чем 100-летняя история прессы степной республики. И хотя сегодня цифровые СМИ пользуются популярностью, доверие читателя к печатному слову всегда останется на высоте.



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