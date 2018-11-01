В Элисте идет борьба с гололедом

Соль и песок – средство для борьбы с гололедом на столичных автодорогах и тротуарах. Для того чтобы жители могли безопасно по ним передвигаться, сотрудники городского зеленого хозяйства обрабатывают их песчано-соляной смесью. Работы ведутся в усиленном режиме.



В первую очередь внимание уделяется территориям вблизи социально важных учреждений. Это школы, больницы, детские сады. Соль и песок – средство для борьбы с гололедом на столичных автодорогах и тротуарах. Для того чтобы жители могли безопасно по ним передвигаться, сотрудники городского зеленого хозяйства обрабатывают их песчано-соляной смесью. Работы ведутся в усиленном режиме.В первую очередь внимание уделяется территориям вблизи социально важных учреждений. Это школы, больницы, детские сады.



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