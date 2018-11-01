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Сегодня, 11:55

В Элисте идет борьба с гололедом


В Элисте идет борьба с гололедомСоль и песок – средство для борьбы с гололедом на столичных автодорогах и тротуарах. Для того чтобы жители могли безопасно по ним передвигаться, сотрудники городского зеленого хозяйства обрабатывают их песчано-соляной смесью. Работы ведутся в усиленном режиме.

В первую очередь внимание уделяется территориям вблизи социально важных учреждений. Это школы, больницы, детские сады.



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