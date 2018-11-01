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Сегодня, 16:32

Начинается прием заявлений на поступление в вузы органов государственной безопасности


Начинается прием заявлений на поступление в вузы органов государственной безопасностиНачинается прием заявлений на поступление в Академию ФСБ России, Академию ФСО России и институты пограничного профиля. До 1 февраля можно подать документы в Управление федеральной службы безопасности по адресу улица Клыкова, дом 31.

Как сообщают в ведомстве, отбор ведется на следующие факультеты: следственный, переводческий, подготовки оперативных сотрудников, защиты информации и подготовки инженеров телекоммуникационных систем. Институты пограничного профиля принимают абитуриентов для обучения по специальностям: пограничная и оперативно-боевая деятельность, психология служебной деятельности, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, судовождение.

Дополнительную информацию можно получить на официальных сайтах вузов.



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