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Сегодня, 11:59

Здесь и сейчас: о вреде курения


Здесь и сейчас: о вреде куренияВ этот четверг, 15 ноября, в эфире канала Радио России – Калмыкия выйдет очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». На этот раз гости студии - представители Минздрава Калмыкии и Управления регионального Роспотребнадзора будут говорить о вреде курения, о контроле реализации табачной продукции, а также о соблюдении антитабачного законодательства.

Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону 4-11-26.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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