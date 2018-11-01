Здесь и сейчас: о вреде курения

В этот четверг, 15 ноября, в эфире канала Радио России – Калмыкия выйдет очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». На этот раз гости студии - представители Минздрава Калмыкии и Управления регионального Роспотребнадзора будут говорить о вреде курения, о контроле реализации табачной продукции, а также о соблюдении антитабачного законодательства.



Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону 4-11-26. В этот четверг, 15 ноября, в эфире канала Радио России – Калмыкия выйдет очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». На этот раз гости студии - представители Минздрава Калмыкии и Управления регионального Роспотребнадзора будут говорить о вреде курения, о контроле реализации табачной продукции, а также о соблюдении антитабачного законодательства.Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону 4-11-26.



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