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Сегодня, 11:57

Всероссийский конкурс "СМИротворец" открыл голосование для интернет-пользователей


Всероссийский конкурс "СМИротворец" открыл голосование для интернет-пользователейДесятый Всероссийский конкурс "СМИротворец" открыл голосование для интернет-пользователей. Ознакомиться с работами участников и отдать свой голос может любой желающий на официальной странице проекта. В этом году в шорт-лист вошли 54 авторские работы категории "Федеральные и региональные СМИ", а также 76 материалов - "Этнические и локальные СМИ" из всех восьми федеральных округов.

В списке претендентов - работа нашей коллеги, мэтра калмыцкого телевидения Бадмы Харлуевой – это передача «Возвращение к истокам». Победители интернет-голосования будут объявлены 30 ноября.

Заходите на сайт конкурса и в соответствующем разделе отдайте свой голос на конкурсанта из Калмыкии. Сам финал состоится чуть раньше в Москве. На торжественном мероприятии будут награждены проекты, ставшие победителями по мнению авторитетного жюри.

Напомним, конкурс "СМИротворец" проводится с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики.



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