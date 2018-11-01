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Сегодня, 11:56

В Москве пройдет съезд Союза журналистов России


В Москве пройдет съезд Союза журналистов РоссииПредставители СМИ Калмыкии принимают участие в 13 съезде Союза журналистов России, посвященном 100-летию со дня основания организации. Торжественное собрание, посвященное юбилею, пройдет сегодня, в Центральном академическом театре Российской армии.

Здесь соберется вся элита отечественной и международной журналистики, главы международных профильных организаций, руководство страны. Лучшие по профессии и ветераны отрасли получат заслуженные награды. От нашей республики делегировано 6 человек.

Напомним, Союз журналистов Калмыкии был образован в 2005 году. Всего на сегодняшний день членство организации имеют более 200 человек. В программе юбилейных мероприятий – подписание соглашения с союзами журналистов таких стран как Польша, Абхазия, Кипр, Узбекистан, Монголия, Южная Корея. Будут объявлены обладатели «Золотое перо» - высшей награды Союза журналистов.



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