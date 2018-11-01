Сегодня во всем мире отмечается Всемирный День борьбы с диабетом. Это – мировая проблема, которая с годами только растет. От этого недуга страдают 370 миллионов человек. Это 7 процентов населения Земли. Основная причина роста болезни – кардинальное изменение образа жизни.



В Калмыкии с таким диагнозом живут более девяти тысяч человек. Ежегодно, по данным минздрава республики, число диабетиков увеличивается. И если ситуацию не менять, то к 2025 году это количество возрастет в два раза. Сегодня во всем мире отмечается Всемирный День борьбы с диабетом. Это – мировая проблема, которая с годами только растет. От этого недуга страдают 370 миллионов человек. Это 7 процентов населения Земли. Основная причина роста болезни – кардинальное изменение образа жизни.В Калмыкии с таким диагнозом живут более девяти тысяч человек. Ежегодно, по данным минздрава республики, число диабетиков увеличивается. И если ситуацию не менять, то к 2025 году это количество возрастет в два раза.



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