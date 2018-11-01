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Сегодня, 12:35

Валентину Рассадину исполнилось бы 79 лет


Валентину Рассадину исполнилось бы 79 летВ эти дни ученому-тюркологу-монголоведу Валентину Рассадину исполнилось бы 79 лет. Он ушел чуть больше года назад, оставив после себя богатое научное наследие. Вся жизнь Валентина Ивановича была борьбой за сохранение тюркских языков малочисленных народов и их диалектов. Он получил международное признание и как специалист по диалектам и говорам бурятского языка, истории монгольских языков и их исторических связей с тюркскими.

Профессор Рассадин - автор свыше 200 научных трудов. Теперь дело всей его жизни продолжает верная спутница Валентина Ивановича, супруга Светлана Трофимова.

На протяжении 17 лет она была его музой, верным соратником и надежным товарищем. Спустя год после ухода Валентина Ивановича, его вдова, Светлана Трофимова продолжает дело всей его жизни. И эта презентация научных трудов большого ученого еще одно тому подтверждение. Сборник статей по монголоведным исследованиям, учебное пособие «Краткая практическая грамматика современного калмыцкого языка» и некоторые другие научные изыскания Рассадина, которые он собственноручно подготовил, увидели свет только после его кончины.

Более полувека Валентин Иванович занимался изучением языков малочисленных народов. Он вдохнул новую жизнь в такие исчезающие языки как тофаларский и сойтский, издал для них буквари. Изучил он и калмыцкий язык. Более 10 лет Рассадин возглавлял научный центр монголоведных и алтаистических исследований калмыцкого государственного университета. Особое внимание ученый с мировым именем уделял подготовке молодых кадров. Именно они и его коллеги и друзья пришли в этот день вспомнить Валентина Ивановича. А в одном из своих интервью нашей телекомпании он рассказал, откуда берёт истоки его любовь к монгольским и тюркским языкам.

Сложно переоценить заслуги Валентина Рассадина не только перед отечественным востоковедением. Блестящих успехов он добился в каждой из областей языкознания: монголоведении, тюркологии, алтаистике. Он – ученый с мировым именем. Его труды лежат в основе многих современных исследований учёных Европы, Азии и Америки.



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