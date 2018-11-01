Сегодня Калмыкия впервые отмечает День памяти воинов 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Это решение было принято на одной из сессий Народного Хурала в текущем году. И сегодня 110-й будет посвящен ряд мероприятий в Элисте. После многих лет несправедливых обвинений правда о подвиге её воинов восторжествовала. Сегодня мы хотим напомнить об их славном пути.



Жители Будённовска вот уже 75 лет хранят благодарную память о воинах 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. На днях делегация из Калмыкии побывал на Ставрополье, в составе которой был и внук легендарного командира 110 –й Василия Хомутникова.



О подвиге 110 –той – с каждым годом становится известно все больше. На основании материалов военных архивов, многочисленных воспоминаний, как самих участников – фронтовиков, так и очевидцев - жителей многонационального Дона и Северного Кавказа – воссозданы героические страницы доблестного воинского подразделения. Сформированная в начале 1942 года, она с честью выполнила свою боевую задачу. Дивизия насмерть стояла на одной из переправ на Дону, не дав врагу, превосходящему по силе и мощи в десятки раз – ворваться в тыл, пойти в наступление, чтобы овладеть нефтяными районами страны.



Кавалерия в противостоянии с элитным танковым подразделением «Великая Германия» совершила настоящий подвиг. И это признавало военное руководство страны.



Героизм советских кавалеристов поражал даже врагов. В одной из газет был описан подвиг начальника штаба.



После тяжелых упорных боев на Дону, легендарная 110 –ая под командованием Василия Хомутников примет участие в наступательных и оборонительных сражениях на Северном Кавказе, в ногайских и калмыцких степях. Сотни городов и сел были освобождены от врага. В материалах музеев, в книгах – есть многочисленные воспоминания о Василии Хомутникове, тех, кто прошел с ним бок о бок в военных походах.



Память о героизме наших прадедов, дедов и отцов – хранит не одно поколение россиян. Сегодня Калмыкия впервые отмечает День памяти воинов 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Это решение было принято на одной из сессий Народного Хурала в текущем году. И сегодня 110-й будет посвящен ряд мероприятий в Элисте. После многих лет несправедливых обвинений правда о подвиге её воинов восторжествовала. Сегодня мы хотим напомнить об их славном пути.Жители Будённовска вот уже 75 лет хранят благодарную память о воинах 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. На днях делегация из Калмыкии побывал на Ставрополье, в составе которой был и внук легендарного командира 110 –й Василия Хомутникова.О подвиге 110 –той – с каждым годом становится известно все больше. На основании материалов военных архивов, многочисленных воспоминаний, как самих участников – фронтовиков, так и очевидцев - жителей многонационального Дона и Северного Кавказа – воссозданы героические страницы доблестного воинского подразделения. Сформированная в начале 1942 года, она с честью выполнила свою боевую задачу. Дивизия насмерть стояла на одной из переправ на Дону, не дав врагу, превосходящему по силе и мощи в десятки раз – ворваться в тыл, пойти в наступление, чтобы овладеть нефтяными районами страны.Кавалерия в противостоянии с элитным танковым подразделением «Великая Германия» совершила настоящий подвиг. И это признавало военное руководство страны.Героизм советских кавалеристов поражал даже врагов. В одной из газет был описан подвиг начальника штаба.После тяжелых упорных боев на Дону, легендарная 110 –ая под командованием Василия Хомутников примет участие в наступательных и оборонительных сражениях на Северном Кавказе, в ногайских и калмыцких степях. Сотни городов и сел были освобождены от врага. В материалах музеев, в книгах – есть многочисленные воспоминания о Василии Хомутникове, тех, кто прошел с ним бок о бок в военных походах.Память о героизме наших прадедов, дедов и отцов – хранит не одно поколение россиян.



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