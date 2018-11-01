О повышении качества подготовки педагогических кадров и эффективности целевого обучения в калмыцком госуниверситете говорили сегодня на очередном заседании президиума правительства. Основные докладчики министр образования и науки Николай Манцаев и ректор КамлГУ Бадма Салаев. Они высказали необходимость решать вопрос целевого набора совместно с руководством районов.



Также в повестке заседания значилось обсуждение проектов законов республики, вносимых правительством на рассмотрение очередной сессии Народного Хурала (Парламента) Калмыкии. О повышении качества подготовки педагогических кадров и эффективности целевого обучения в калмыцком госуниверситете говорили сегодня на очередном заседании президиума правительства. Основные докладчики министр образования и науки Николай Манцаев и ректор КамлГУ Бадма Салаев. Они высказали необходимость решать вопрос целевого набора совместно с руководством районов.Также в повестке заседания значилось обсуждение проектов законов республики, вносимых правительством на рассмотрение очередной сессии Народного Хурала (Парламента) Калмыкии.



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