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Сегодня, 12:31

Завершается переход с аналогового на цифровое вещание


Завершается переход с аналогового на цифровое вещаниеЧуть больше месяца остается до полного перехода с аналогового на цифровое вещание. За это время всем жителям Калмыкии необходимо к этому подготовиться. Для владельцев старых телеприемников необходимо приобрести и настроить дополнительные приставки. А вот владельцам современной телетехники достаточно настроить ее на прием цифрового сигнала.

Отметим также, что с декабря этого года в тестовом режиме станет доступно еще двадцать каналов в высоком качестве не только для элистинцев, но и жителей муниципалитетов. А уже полный переход к цифре произойдет с наступлением нового года.

Так, например, в Приютненском районе на сегодняшний день к приему цифрового вещания не готовы порядка 400 человек. При этом 109 из них – это представители социально незащищенной категории населения. По словам главы РМО Ивана Кравченко, им будет оказана помощь в приобретении необходимого оборудования.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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