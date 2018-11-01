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Сегодня, 12:28

Глава Калмыкии встретился с министром спорта


Глава Калмыкии встретился с министром спортаСегодня в Москве состоялась встреча Министра спорта России Павла Колобкова и Главы Калмыкии Алексея Орлова. Были обсуждены итоги 8-го Чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте в сентябре текущего года, строительство в калмыцкой столице катка с искусственным льдом в рамках государственно-частного партнёрства и реализация проекта «Демография» в регионе.

Алексей Орлов вручил Павлу Колобкову памятную медаль 8-го Чемпионата мира по боксу среди студентов и Благодарность Главы республики за содействие и неоценимую помощь в организации проведения Чемпионата мира.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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