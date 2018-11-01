Первый снег создал аварийные ситуации

Резко ухудшившиеся погодные условия внесли серьёзные коррективы в работу многих коммунальных служб и в жизнь горожан. Первый мокрый снег, ветер и небольшие морозы покрыли дороги и тротуары тонким скользким слоем льда. И накануне вечером это уже создало условия для аварийных ситуаций. На улицах Будённого и Рокчинского произошли 2 ДТП.



На трассе Яшкуль-Элиста произошло опрокидывание машины. 2 пострадавших мужчин погибли на месте до приезда бригады Скорой медицинской помощи.



В травмацентр Ресбольницы за последние сутки 3 человека обратились с переломами и пятеро с ушибами.



По данным регионального МЧС, в регионе в ближайшие дни неблагоприятная метеообстановка сохранится. Но готовы к новым условиям водители. Не все с наступлением холодов успели «переобуть» свое авто в зимнюю резину. На маршруты не вышли многие пассажирские газели. А такси сейчас просто отказываются выезжать на вызов.



Первый снег внес свои коррективы и в жизнь автомобилиста Владимира Ильдатиева. Водитель с 45 –летним стажем не стал тянуть со сменой летней резины на зимнюю. Погода в Калмыкии имеет свои особенности: дождь внезапно может смениться снегом, а тепло - морозом.



Как правило, водители откладывают этот момент до первого снега, и тогда возникают огромные очереди в салонах шиномонтажа. Приходится простаивать по 2-3 часа. Смена летней резины на зимнюю - процесс трудоемкий. Перебортовка колес на машине обойдется ее владельцу в среднем от девятисот до полутора тысяч рублей, здесь все зависит от параметров автомобиля. Липучку без шипов, можно переобувать уже в ноябре. Если же у вас шипованные колеса, то лучше потерпеть до первого снегопада. Дело в том, что шипы на асфальте сильно изнашиваются.



Похолодание вызвало ажиотаж и в автомагазинах. Не рисковать и приобрести новые колеса решил и Алдар Чупусов. На автомагистралях в снегопад и гололед техническое состояние автомобиля - вещь первостепенная. Да, и штраф за использование изношенной зимней резины - 500 рублей.



А вот штраф за езду на летней или всесезонной резине в зимние месяцы теперь не накладывается. Но госавтоинспекция все же рекомендует уже сейчас заняться «переобувкой» своего авто. Особенно это касается новичков, у которых стаж вождения менее двух лет. Автомобилистам советуют особенно внимательно следить за скоростью на мокрой и скользкой дороге и соблюдать дистанцию. Вместе с сезонными покрышками юридически подкованные автолюбители скупают и наклейки со специальным знаком



Отсутствие специального знака «Шипы» у автомобиля с ошипованными колесами в большинстве случаев является причиной отказа в выдаче диагностической карты при прохождении техосмотра автомобиля. Ну, а своевременное «переобувание» авто поможет избежать лишних волнений, и не стать участником негласного «дня жестянщика». Резко ухудшившиеся погодные условия внесли серьёзные коррективы в работу многих коммунальных служб и в жизнь горожан. Первый мокрый снег, ветер и небольшие морозы покрыли дороги и тротуары тонким скользким слоем льда. И накануне вечером это уже создало условия для аварийных ситуаций. На улицах Будённого и Рокчинского произошли 2 ДТП.На трассе Яшкуль-Элиста произошло опрокидывание машины. 2 пострадавших мужчин погибли на месте до приезда бригады Скорой медицинской помощи.В травмацентр Ресбольницы за последние сутки 3 человека обратились с переломами и пятеро с ушибами.По данным регионального МЧС, в регионе в ближайшие дни неблагоприятная метеообстановка сохранится. Но готовы к новым условиям водители. Не все с наступлением холодов успели «переобуть» свое авто в зимнюю резину. На маршруты не вышли многие пассажирские газели. А такси сейчас просто отказываются выезжать на вызов.Первый снег внес свои коррективы и в жизнь автомобилиста Владимира Ильдатиева. Водитель с 45 –летним стажем не стал тянуть со сменой летней резины на зимнюю. Погода в Калмыкии имеет свои особенности: дождь внезапно может смениться снегом, а тепло - морозом.Как правило, водители откладывают этот момент до первого снега, и тогда возникают огромные очереди в салонах шиномонтажа. Приходится простаивать по 2-3 часа. Смена летней резины на зимнюю - процесс трудоемкий. Перебортовка колес на машине обойдется ее владельцу в среднем от девятисот до полутора тысяч рублей, здесь все зависит от параметров автомобиля. Липучку без шипов, можно переобувать уже в ноябре. Если же у вас шипованные колеса, то лучше потерпеть до первого снегопада. Дело в том, что шипы на асфальте сильно изнашиваются.Похолодание вызвало ажиотаж и в автомагазинах. Не рисковать и приобрести новые колеса решил и Алдар Чупусов. На автомагистралях в снегопад и гололед техническое состояние автомобиля - вещь первостепенная. Да, и штраф за использование изношенной зимней резины - 500 рублей.А вот штраф за езду на летней или всесезонной резине в зимние месяцы теперь не накладывается. Но госавтоинспекция все же рекомендует уже сейчас заняться «переобувкой» своего авто. Особенно это касается новичков, у которых стаж вождения менее двух лет. Автомобилистам советуют особенно внимательно следить за скоростью на мокрой и скользкой дороге и соблюдать дистанцию. Вместе с сезонными покрышками юридически подкованные автолюбители скупают и наклейки со специальным знакомОтсутствие специального знака «Шипы» у автомобиля с ошипованными колесами в большинстве случаев является причиной отказа в выдаче диагностической карты при прохождении техосмотра автомобиля. Ну, а своевременное «переобувание» авто поможет избежать лишних волнений, и не стать участником негласного «дня жестянщика».



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