В Городовиковском районе обнаружена древняя крепость

Древняя крепость с собственным производством и большим количеством останков каменных печей обнаружена специалистами калмыцкого научного центра РАН в Городовиковском районе республики. По предварительным данным ученых, это древнее городище времен Средневековья.



Первое городище эпохи Хазарского каганата восьмого-девятого веков было обнаружено сотрудниками калмыцкого научного центра еще в 2008 году. Что стало настоящей сенсацией. Ведь до этого на территории региона, который в свое время был центром древнейшего государства, о нем не было найдено ни одного свидетельства. А это уже новые археологические находки. Они были обнаружены на еще одном объекте исследований. Башанта-2. Здесь и фрагменты античной амфоры, привезенной предположительно из Крыма, и черепица собственного производства.



Городище было отлично укреплено. Кладки каменной стены достигают в длину ста восьмидесяти метров и полутора метров в ширину. По расположению каменных блоков ученые сделали вывод, что здесь располагалось фортифицированное сооружение. Были найдены и останки трех печей, которые использовались для производства керамики и черепицы.



По мнению сотрудников калмыцкого научного центра, уникальность и историческая ценность найденного комплекса городищ состоит в том, что для кочевников того времени было нетипичным иметь постоянное жилище, тем более в виде укрепления. И судя по найденным артефактам, в средневековье здесь жил представитель хазарской знати. Древняя крепость с собственным производством и большим количеством останков каменных печей обнаружена специалистами калмыцкого научного центра РАН в Городовиковском районе республики. По предварительным данным ученых, это древнее городище времен Средневековья.Первое городище эпохи Хазарского каганата восьмого-девятого веков было обнаружено сотрудниками калмыцкого научного центра еще в 2008 году. Что стало настоящей сенсацией. Ведь до этого на территории региона, который в свое время был центром древнейшего государства, о нем не было найдено ни одного свидетельства. А это уже новые археологические находки. Они были обнаружены на еще одном объекте исследований. Башанта-2. Здесь и фрагменты античной амфоры, привезенной предположительно из Крыма, и черепица собственного производства.Городище было отлично укреплено. Кладки каменной стены достигают в длину ста восьмидесяти метров и полутора метров в ширину. По расположению каменных блоков ученые сделали вывод, что здесь располагалось фортифицированное сооружение. Были найдены и останки трех печей, которые использовались для производства керамики и черепицы.По мнению сотрудников калмыцкого научного центра, уникальность и историческая ценность найденного комплекса городищ состоит в том, что для кочевников того времени было нетипичным иметь постоянное жилище, тем более в виде укрепления. И судя по найденным артефактам, в средневековье здесь жил представитель хазарской знати.



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