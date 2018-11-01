В Центральном хуруле проводят ритуалы долгой жизни

В преддверии национального калмыцкого праздника Зул, в Центральной хуруле в течение этого месяца по выходным проводятся большие тантрические ритуалы долгой жизни. Они организованы для всех желающих. Но особо значимы эти молебны для тех, кто родился в год Свиньи и Змеи.



По словам священнослужителей, продлевая себе жизнь, практикующие обретают возможность как можно дольше совершенствовать свое духовное развитие. В преддверии национального калмыцкого праздника Зул, в Центральной хуруле в течение этого месяца по выходным проводятся большие тантрические ритуалы долгой жизни. Они организованы для всех желающих. Но особо значимы эти молебны для тех, кто родился в год Свиньи и Змеи.По словам священнослужителей, продлевая себе жизнь, практикующие обретают возможность как можно дольше совершенствовать свое духовное развитие.



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