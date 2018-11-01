Начальник Управления ФСБ по Калмыкии проведет прием граждан

Завтра, 13 ноября, с 10 до 13 часов в региональной приемной Президента России начальник Управления Федеральной Службы Безопасности по Калмыкии Павел Булкин проводит прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию органов безопасности.



Обращаться можно по адресу: Элиста, улица Пушкина, 18, Дом Правительства. При себе необходимо иметь паспорт. Телефон для справок и предварительной записи: 3-52-06. Завтра, 13 ноября, с 10 до 13 часов в региональной приемной Президента России начальник Управления Федеральной Службы Безопасности по Калмыкии Павел Булкин проводит прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию органов безопасности.Обращаться можно по адресу: Элиста, улица Пушкина, 18, Дом Правительства. При себе необходимо иметь паспорт. Телефон для справок и предварительной записи: 3-52-06.



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