В Калмыкии открылась любительская и спортивная охота на пушных животных. Разрешено добывать зайца-русака, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку европейскую и американскую, каменную куницу, степного хоря и ласку.



Сезон охоты на зайца-русака завершится 15 января будущего года, на остальных пушных зверей – ровно через месяц - 15 февраля 2019 г. Каждый обязан соблюдать сроки охоты, иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также разрешение на добычу ресурсов. Для охоты в закрепленных угодьях в обязательном порядке должна быть путевка, выданная охотхозяйством. Обязательное условие - соблюдение установленных норм добычи.



В Республике Калмыкия также продолжается любительская и спортивная охота на водоплавающую, полевую, степную, болотно-луговую дичь и фазана. В Калмыкии открылась любительская и спортивная охота на пушных животных. Разрешено добывать зайца-русака, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку европейскую и американскую, каменную куницу, степного хоря и ласку.Сезон охоты на зайца-русака завершится 15 января будущего года, на остальных пушных зверей – ровно через месяц - 15 февраля 2019 г. Каждый обязан соблюдать сроки охоты, иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также разрешение на добычу ресурсов. Для охоты в закрепленных угодьях в обязательном порядке должна быть путевка, выданная охотхозяйством. Обязательное условие - соблюдение установленных норм добычи.В Республике Калмыкия также продолжается любительская и спортивная охота на водоплавающую, полевую, степную, болотно-луговую дичь и фазана.



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