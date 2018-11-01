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Сегодня, 12:13

В Калмыкии открылась любительская и спортивная охота на пушных животных


В Калмыкии открылась любительская и спортивная охота на пушных животныхВ Калмыкии открылась любительская и спортивная охота на пушных животных. Разрешено добывать зайца-русака, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку европейскую и американскую, каменную куницу, степного хоря и ласку.

Сезон охоты на зайца-русака завершится 15 января будущего года, на остальных пушных зверей – ровно через месяц - 15 февраля 2019 г. Каждый обязан соблюдать сроки охоты, иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также разрешение на добычу ресурсов. Для охоты в закрепленных угодьях в обязательном порядке должна быть путевка, выданная охотхозяйством. Обязательное условие - соблюдение установленных норм добычи.

В Республике Калмыкия также продолжается любительская и спортивная охота на водоплавающую, полевую, степную, болотно-луговую дичь и фазана.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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