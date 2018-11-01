Эпидемиологическая обстановка в Элисте стабильная

Эпидемиологическая обстановка в столице степной республики остается стабильной. Об этом было сказано на еженедельной планерке в администрации Элисты, где руководители городских служб и ведомств отчитались о проделанной работе по поручениям сити-менеджера.



В частности продолжается работа по инвентаризации светофорных объектов, благоустраиваются тротуары и автодороги по улицам Кирова и Хрущева.



Торговые точки, не имеющие, по словам главы городской администрации, разрешительных документов и не соответствующие требованиям безопасности, стали отдельной темой для обсуждения. Речь также шла о готовности к зимнему периоду дорожных служб. Эпидемиологическая обстановка в столице степной республики остается стабильной. Об этом было сказано на еженедельной планерке в администрации Элисты, где руководители городских служб и ведомств отчитались о проделанной работе по поручениям сити-менеджера.В частности продолжается работа по инвентаризации светофорных объектов, благоустраиваются тротуары и автодороги по улицам Кирова и Хрущева.Торговые точки, не имеющие, по словам главы городской администрации, разрешительных документов и не соответствующие требованиям безопасности, стали отдельной темой для обсуждения. Речь также шла о готовности к зимнему периоду дорожных служб.



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