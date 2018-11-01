ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:10

Эпидемиологическая обстановка в Элисте стабильная


Эпидемиологическая обстановка в Элисте стабильнаяЭпидемиологическая обстановка в столице степной республики остается стабильной. Об этом было сказано на еженедельной планерке в администрации Элисты, где руководители городских служб и ведомств отчитались о проделанной работе по поручениям сити-менеджера.

В частности продолжается работа по инвентаризации светофорных объектов, благоустраиваются тротуары и автодороги по улицам Кирова и Хрущева.

Торговые точки, не имеющие, по словам главы городской администрации, разрешительных документов и не соответствующие требованиям безопасности, стали отдельной темой для обсуждения. Речь также шла о готовности к зимнему периоду дорожных служб.



Другие новости по теме:

  • Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу остается сложной
  • В Элисте продолжается ремонт дорожного полотна
  • Эпидемиологическая ситуация в Калмыкии остается стабильной
  • Ремонт дорожных сетей в Элисте
  • Миграционная обстановка в республике остается стабильной
  • Городские службы работают в штатном режиме
  • В Элисте идет приемка образовательных учреждений
  • За выходные дни никаких происшествий не произошло
  • В городской администрации обсудили ряд проблем
  • В Элисте запустят новые автобусные маршруты

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34