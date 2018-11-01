ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:08

В Элисте открыт новый автобусный маршрут


В Элисте открыт новый автобусный маршрутСегодня в Элисте на линию вышли 7 пассажирских автобусов по новому маршруту №85. Позже их станет больше. Маршрут соединяет автовокзал с проспектами Городовикова, Чонкушова, улицами Буденного, Джангара, Пюрбеева и 8-мым микрорайоном.

Маршрут охватывает также социально-значимые учреждения, которые расположены по улице Ленина. Такие как БТИ, горгаз и крупные торговые точки. Кстати, новый маршрут был открыт по просьбе горожан, который позволяет доехать им до точки назначения без пересадок и ожидания.



Другие новости по теме:

  • На улицах города скоро появится новый автобусный маршрут
  • С 1 февраля маршрут №16 будет возобновлен
  • Во время Эстафеты Олимпийского огня движение автотранспорта в Элисте ограничат
  • Профоперация "Безопасный маршрут" стартовала в Калмыкии
  • В Калмыкии создаётся «тюльпановый» маршрут
  • В Элисте будет открыт новый стационарный пост полиции
  • Власти Калмыкии создают «тюльпановый» маршрут для туристов
  • В Калмыкии будет увеличен парк муниципального транспорта
  • В день Эстафеты олимпийского огня калмыцкий автовокзал будет закрыт
  • 20 маршрут Элисты охвачен муниципальным городским транспортом

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34