В Элисте открыт новый автобусный маршрут

Сегодня в Элисте на линию вышли 7 пассажирских автобусов по новому маршруту №85. Позже их станет больше. Маршрут соединяет автовокзал с проспектами Городовикова, Чонкушова, улицами Буденного, Джангара, Пюрбеева и 8-мым микрорайоном.



Маршрут охватывает также социально-значимые учреждения, которые расположены по улице Ленина. Такие как БТИ, горгаз и крупные торговые точки. Кстати, новый маршрут был открыт по просьбе горожан, который позволяет доехать им до точки назначения без пересадок и ожидания. Сегодня в Элисте на линию вышли 7 пассажирских автобусов по новому маршруту №85. Позже их станет больше. Маршрут соединяет автовокзал с проспектами Городовикова, Чонкушова, улицами Буденного, Джангара, Пюрбеева и 8-мым микрорайоном.Маршрут охватывает также социально-значимые учреждения, которые расположены по улице Ленина. Такие как БТИ, горгаз и крупные торговые точки. Кстати, новый маршрут был открыт по просьбе горожан, который позволяет доехать им до точки назначения без пересадок и ожидания.



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