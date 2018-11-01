Прокурор Республики Калмыкия проведет прием граждан

Прокурор Республики Калмыкия Роман Тютюник проведет прием граждан по следующему графику. 13 ноября с 10.00 до 11.00 в поселке Ики-Бурул по адресу: микрорайон, д.32 и 16 ноября с 10.00 до 11.00 в селе Приютное по адресу: ул. Московская, д.56.

Прокурор Республики Калмыкия Роман Тютюник проведет прием граждан по следующему графику. 13 ноября с 10.00 до 11.00 в поселке Ики-Бурул по адресу: микрорайон, д.32 и 16 ноября с 10.00 до 11.00 в селе Приютное по адресу: ул. Московская, д.56.



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